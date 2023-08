x x

SARONNO – Si è ufficialmente concluso con la pubblicazione dei vincitori la seconda edizione del Gelato contest IlSaronno l’iniziativa organizzata dalla nostra testata con la collaborazione di Confcommercio Ascom che ha visto le 4 gelaterie che rappresentano l’eccellenza di questo settore a Saronno mettere a disposizione 400 gelati per sfidarsi nella scelta dei gusti migliori dell’estate 2023.

I risultati

Gelateria che ha ottenuto più voti in assoluto (la più votata) Al Glicine (piazza Aviatori d’Italia 3)

Gelateria che ha terminato prima i buoni (la più desiderata) Il Gelato (Piazza Unità d’Italia 54)

Per quanto riguarda i gusti i più votati sono stati così

Gelato in corso (corso Italia 38) cioccolato

Il Gelato (Piazza Unità d’Italia 54) fiordibufala

Mivolà (via Miola 38) pistacchio di Bronte, nocciola trilobata Igp Piemonte e il gusto ilSaronno

Al Glicine (piazza Aviatori d’Italia 3) fragola

In tutte le gelaterie troverete la vetrofania del contest con i titoli vinti per l’estate 2023.

Il progetto

“Tutto è nato a Marsala – spiega la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – in occasione di Glocal sud l’iniziativa organizzata da Anso l’associazione della stampa online. Durante una pausa con alcuni colleghi ci siamo concessi un gelato e chiacchierando Michele Pinto editore di Vivere Senigallia mi ha raccontato il loro contest dedicato alle gelaterie cittadine. Ho subito pensato all’organizzazione di un’edizione saronnese. Perchè concedersi un gelato per le vie del centro è uno dei piccoli piaceri che uniscono saronnesi e residenti dell’hinterland”.

Ovviamente le differenze tra Saronno e Senigallia hanno imposto alcune variazioni al contest: “Ho fortemente voluto la collaborazione con Confcommercio Ascom che sono stati importanti partner nella prima fase di contatto delle gelaterie e mi è piaciuta molto l’intraprendenza delle gelaterie che non solo hanno risposto all’appello ma hanno anche contribuito a migliorare alcuni aspetti del concorso”.

La prima edizione è stata un successo che è cresciuto nella seconda: “I risultati sono stati ottimi a raccontarlo bastano i numeri con i voti ai gusti e alle gelaterie che sono raddoppiati malgrado si siano dimezzati i tempi in cui era possibile votare. Davvero una grande adesione e partecipazione”.

E non mancano i ringraziamenti: “Un grazie ovviamente alle 4 iconiche gelaterie saronnesi per aver aderito e creduto al concorso per essersi messe in gioco, per aver coinvolto i propri clienti, a tutti coloro che hanno votati, ad Confcommercio Ascom per il sostegno”.

