x x

BOLLATE – Per chi trascorrerà Ferragosto in città c’è una serie di proposte da Villa Arconati una “villa di delizia” costruita 400 anni fa che permette di passare una splendida giornata tra natura, arte, gusto, refrigerio e splendore.

La Villa è aperta tutte le domeniche di agosto, con l’ormai tradizionale apertura straordinaria anche a Ferragosto, ma da quest’anno c’è una possibilità in più: le visite guidate infrasettimanali nel giardino per tutta la settimana di Ferragosto.

DOMENICA 13 AGOSTO ORE 17.00

IL GIARDINO PARLANTE: suoni, miti e racconti del giardino di Villa Arconati

testi e voce diffusa di Massimiliano Finazzer Flory

Una passeggiata sensoriale guidati da suoni, musiche e parole… parole ritrovate, evocate dalle sculture che popolano il nostro giardino.

La voce diffusa di Massimiliano Finazzer Flory racconta la storia e le storie del nostro giardino delle meraviglie.

Ore 17.00

Durata 50 min circa

L’attività gratuita compresa nel Biglietto d’Ingresso

In caso di pioggia l’attività sarà sospesa

TUTTA LA SETTIMANA

VISITE GUIDATE SPECIALI AL GIARDINO MONUMENTALE DI VILLA ARCONATI

Una passeggiata, accompagnati dalle guide FAR, per godere del fascino del Giardino all’italiana e alla francese di Villa Arconati con i suoni, i colori, i profumi della natura… come i nobili Ospiti in visita dagli Arconati nel Settecento.

Il percorso di visita più ampio mai proposto, che permetterà di visitare quasi tutti i dodici ettari del Giardino, alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all’italiana: i teatri dedicati ai miti classici, le fontane con i giochi d’acqua, i berceaux; ma anche ambienti meno conosciuti ma altrettanto suggestivi, come il laghetto, l’antica voliera e il labirinto, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini “alla francese” della Lombardia.

La visita permetterà, inoltre, ai Visitatori di scoprire gli ambienti che saranno interessati, tra il 2023 e il 2024, dagli interventi di restauro finanziati dalla vincita del bando PNRR.

I possessori del biglietto di questa speciale visita guidata del Giardino avranno diritto ad un ingresso ridotto la domenica e a Ferragosto.

Alcune note riguardo alla Visita: la visita guidata, della durata di circa un’ora, si snoda su un percorso di circa 1 km di viali in ghiaia e terra battuta, solo parzialmente accessibili a persone con ridotta capacità motoria.

L’attività si svolge esclusivamente all’aperto, poiché coinvolgerà solo il Giardino di Villa Arconati, il Palazzo non sarà visitabile.

Al termine della visita i Partecipanti non potranno rimanere all’interno del Giardino.

A PASSEGGIO NEL GIARDINO INCANTATO DI VILLA ARCONATI

Visita guidata 11

14 – 16 – 17 – 18 agosto

Durata: 60 min circa

Costo € 8,00 a persona (gratuito per bambini fino a 10 anni compiuti)

Posti limitati

Prenotazione on-line www.villaarconati-far.it oppure in loco, fino ad esaurimento posti

NOTA:

Il percorso di visita è di circa 1 chilometro su viali in ghiaia e terra battuta, scarsamente accessibili a persone con ridotte capacità motorie. Attività all’aperto, che si svolgerà anche in caso di pioggia. Qualora si dovessero verificare situazioni meteorologiche ritenute pericolose per l’incolumità dei visitatori, questi verranno tempestivamente informati e i biglietti saranno rimborsati.

La visita guidata non comprende le sale interne alla Villa, che non sarà visitabile in occasione di questa attività.

A seguito della visita guidata ai Partecipanti non sarà consentito rimanere all’interno del Giardino.

FERRAGOSTO A VILLA ARCONATI

L’appuntamento imperdibile per chi passa il Ferragosto in città: un modo per passare la giornata come i nobili Ospiti degli Arconati: un “tuffo” in un luogo che vanta un fascino immutato da 400 anni, dove perdersi tra natura, arte, architettura, cultura e un incanto senza tempo.

VISITA LIBERA

Desiderate una passeggiata rilassante, cullati dalla brezza estiva, al fresco di ombreggiati berceaux, ascoltando solo il fruscio del vento, il canto dell’acqua e il cinguettio degli uccellini?

Villa Arconati conserva uno dei pochissimi giardini all’italiana e alla francese di tutta la Lombardia: 12 ettari di giardino formale in cui natura e scultura si fondono, creando un luogo incantato. Tra i tesori che potrete ammirare: 7 teatri, 40 statue classiche e fontane, giochi d’acqua completamente restaurati, un labirinto e tanto altro ancora!

E cosa dire della Villa? Un palazzo disposto su 2 piani con 4 ali, 10.000 mq di superficie e 70 sale solo nella parte dedicata alla nobiltà … e 365 finestre (secondo una leggenda locale) come i giorni dell’anno. Uno degli esempi più alti e meglio conservati di barocchetto lombardo, con stucchi, dorature e spettacolari affreschi a trompe l’oeil … per perdersi e ritrovarsi in un incanto senza tempo.

INGRESSO NON GUIDATO (dalle 11.00 alle 19.00, ultimo ingresso ore 18.00)

Adulti > 18 anni: 10 €

Ridotto 11-17 anni, possessori del biglietto Pinacoteca Ambrosiana, Villa Litta e persone diversamente abili: 7 €

Gratuito fino a 10 anni, accompagnatori persone diversamente abili, possessori Season Pass 2023

INGRESSO CON VISITA GUIDATA

Desiderate conoscere proprio tutti i segreti di Villa Arconati?

La visita guidata del Palazzo e del Giardino, della durata di circa 90 minuti, è l’ideale per voi!

Vi porterà alla scoperta degli ambienti più esclusivi della Villa ma anche dello spettacolare giardino monumentale: statue silenti adagiate nei loro teatri, fontane dagli spettacolari giochi d’acqua, pareti di vegetazione che creano viali prospettici fanno di questo giardino un luogo dal fascino unico. Una passeggiata alla scoperta degli ambienti più suggestivi e recentemente restaurati: la Limonaia e la Torre delle Acque, il Teatro di Andromeda e il maestoso Teatro di Diana, il Teatro di Ercole fino a giungere al settecentesco parterre, dove è stato riproposto lo spettacolare disegno settecentesco di Marc’Antonio Dal Re.

Per poi giungere alle sontuose sale del Palazzo: la maestosa Sala di Fetonte, con lo spettacolare affresco settecentesco dei Fratelli Galliari, gli scenografi della Scala di Milano, la meravigliosa Sala da Ballo, tripudio del più raffinato barocchetto lombardo, e la Sala della Caccia, unico ambiente in cui ancora oggi si conservano dodici tele del 1707 del maestro Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone.

INGRESSO CON VISITA GUIDATA

Adulti > 18 anni: 16 €

Ridotto 11-17 anni possessori del biglietto Pinacoteca Ambrosiana, Villa Litta e persone diversamente abili: 13 €

Gratuito fino a 10 anni, accompagnatore persone diversamente abili.

LA MOSTRA IN CORSO

OLTREREALE. La realtà immaginata.

Frammenti di memoria infinitamente mutabili

Quest’anno la Fondazione Augusto Rancilio vuole condurre i suoi visitatori in un viaggio alla scoperta delle montagne catturate dalla maestria di Marco D’Anna. Un percorso di 34 fotografie che presentano le cime svizzere dell’Engadina ri-scoperta durante la pandemia. Un luogo caro non solo al fotografo ma anche al maestro divisionista Giovanni Segantini (1858-1899), a cui D’Anna si ispira per la tecnica di riproduzione. Immagini digitali che vengono sovrapposte creando nuove realtà in cui ognuno di noi ritroverà il suo luogo ideale, la vetta della memoria.

Marco D’Anna restituisce un’immagine poliedrica della montagna luminosa e incantevole quanto ostile e insidiosa. Accompagna lo spettatore in un percorso visivo ed emozionale dalla luce alle ombre, attraverso scenari immaginari tratti dal reale, frutto dell’ingegno e della creatività del fotografo che è riuscito a catturare la forza e l’energia della Natura.

L’accesso alla mostra è libero, previo acquisto del biglietto d’ingresso a Villa Arconati

IL LUNCH DI FERRAGOSTO

Anche a Ferragosto – come anche ogni domenica – per i Visitatori ci sarà la possibilità gustare un delizioso Lunch come i nobili padroni di casa di un tempo, nell’atmosfera unica della Sala Rossa.

Un ricco buffet consentirà agli Ospiti di avere una ampia scelta per deliziare il proprio palato: antipasti con una selezione di salumi e formaggi, succulenti primi, secondi con contorni di verdura, frutta fresca, golosi dessert.

Acqua minerale naturale e frizzante, Vino bianco e rosso, Caffè inclusi.

Sono disponibili, inoltre, alternative per vegani, vegetariani, celiaci e intolleranti al lattosio.

Prezzo a persona € 30,00 (previo acquisto del biglietto d’ingresso a Villa Arconati)

Prenotazione consigliata msg Whatsapp al numero 393.6638140

Villa Arconati apertura al Pubblico 2023

Villa Arconati è aperta tutte le domeniche fino al 10 dicembre

orari di apertura: dalle 11.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)

Per informazioni:

[email protected] | www.villaarconati-far.it

+39 02.350 2217 |+39 393.8680934

Se volete essere sempre informati delle nostre attività seguite le nostre pagine ufficiali FB e IG e il nostro sito internet www.villaarconati-far.it.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione