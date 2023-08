Calcio Promozione, la novità Turate Mozzate pronta alla sfida con l’esperto mister Papis

TURATE – La nuova Salus Turate Mozzate si prepara al debutto nel campionato di Promozione: è la realtà calcistica nata dalla fusione fra Salus Turate e la Pro Azzurra Mozzate che nella scorsa stagione si era aggiudicata il campionato di Prima categoria.

Al timone resta l’allenatore della Pro, l’esperto Attilio Papis visto in passato – tra l’altro – anche al Fbc Saronno. Mentre nel ruolo di direttore sportivo c’è Gianluca Colino, Mauro Canino ex diesse diventa direttore generale. Il raduno lunedì scorso con l’avvio della preparazione allo stadio di via Libertà a Turate.

La rosa

La rosa è stata parzialmente rinnovata. I confermati sono il portiere Matteo Ferè; i difensori Lorenzo Colla Ruvolo, Mattia Chiarion, Alessandro Cremona, Davide Franzoni e Edoardo Rivoltella; a centrocampo Alessio Brenna e Collins Kwaku Mireku; mentre in attacco restano Davide Callini, Lorenzo Cantaluppi, Marco Dell’Occa e William Mboup. Tanti anche i nuovi: per la difesa Samuel Chiarion e Stefano Crivelli (2003); Mattia Raccuglia, un 2001 dal Verbano; con loro anche Gabriel Canestrini, un 2004 ex Muggiò; e Marco Casartelli, 1999 proveniente dall’Ardita Como. Nuovi centrocampisti dalla Viscontini il 2002 Giosuè Conte, il 2004 ex Muggiò Samuel Canestrini; il classe 2002 ex Castello Cantù, Federico Ranzetti. Per l’attacco il 1997 ex San Marco Riccardo Loche, il 2004 ex Valle Olona Cheick Fall; il 2002 ex Morazzone Alessandro Marchiella e Nicolò Mignosi, classe 2004 ex Osl Garbagnate.

(foto: il tecnico Attilio Papis)

13082023