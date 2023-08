x x

CESANO MADERNO – Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono intervenute ieri alle 13,45, nel comune di Cesano Maderno per un incendio di un capannone adibito a logistica in via delle Groane. Sul posto sono state inviate sette squadre, dai distaccamenti di Desio, Seregno, Bovisio Masciago, Lazzate e dalla centrale del Comando di Monza. Rispettivamente con due autopompe, tre autobotti, l’autoscala e un carro soccorso. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore.

