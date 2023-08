x x

LAINATE – Manca sempre meno alla grande apertura della 94esima edizione della Fiera di San Rocco di Lainate che, quest’anno, si svolgerà in data 8-9-10 settembre 2023. L’apertura della manifestazione sarà alle 18,30 nel Cortile Nobile Villa Litta con la partecipazione del prestigioso Corpo Musicale Giuseppe Verdi.

La particolarità di questa edizione sarà proprio un Grande Gioco dell’Oca a cura di Circowow, società leader nell’organizzazione di eventi per famiglie. Le vie del centro cittadino si trasformeranno infatti in 32 caselle di gioco, strutturate per permettere alle famiglie di poter conoscere e visitare al meglio Lainate attraverso il gioco.

Anche in questa edizione saranno moltissimi gli appuntamenti previsti prima della conclusione della manifestazione con un grande spettacolo pirotecnico previsto per le ore 22.45 di domenica 10 settembre.

Spettacoli, concerti, mostre, laboratori artistici, esposizione filateliche, mercati straordinari, visite guidate, attività di sensibilizzazione, negozi aperti e giostre per bambini: saranno solo alcune delle attività previste in questa straordinaria 94esima edizione della Fiera di San Rocco di Lainate che, anche quest’anno, conterà su un calendario culturale e commerciale particolarmente intenso.