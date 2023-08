x x

GERENZANO – Dalle “passerelle” nella propria casa di Gerenzano indossando i tacchi della zia, fino alla sfilata della finale di Miss Venere a Palermo, Jessika Campisi, gerenzanese classe 2008, realizza il suo sogno di concorrere per una fascia nazionale; un’opportunità del tutto inaspettata.

“Ho iniziato a sfilare per Filomania – ha raccontato la giovane modella – un anno fa. Indossavamo gli abiti che Valentina Giacalone ideava, per poi sfilare in passarella con il progetto “Non solo moda”. Proprio durante uno di questi eventi al Miami Club di Gallarate, lo staff dello studio Butterfly cercava una modella da candidare al concorso. Essere selezionata è stata un’emozione grandissima perché non me lo sarei mai aspettata.”

“Non importa come andrà a finire – conclude – sono già fiera di me. Anche solo l’occasione di poter sfilare nella terra di mio padre significa moltissimo.”

Una sorpresa dovuta, soprattutto, da un percorso molto difficile che la giovane studentessa ha dovuto sostenere: “Ho avuto problemi di disturbi alimentari – chiarisce – tra la terza media e la prima liceo. Subivo bullismo, poi il Covid ha peggiorato le mie condizioni. Grazie all’aiuto della mia famiglia, delle mie amiche, sono riuscita a riacquistare fiducia in se stessa; sfilare mi ha aiutata molto. Per me è già vivere un’enorme sogno, per cui devo ringraziare Valentina.”

Ora la quindicenne vive a Fenegrò insieme alla sua famiglia, ma il suo legame con Gerenzano è indissolubile: animatrice all’oratorio di Gerenzano, un passato nelle Majorette interrotto dai problemi di salute, l’esperienza con Filomania e la partecipazione al Palio per il suo rione Gio da Val. “Gerenzano è la mia casa – sottolinea – Qui ho la mia vita, le mie amicizie, i miei nonni. Ho frequentato le scuole qui, anche mio fratello minore, giovane calciatore della Gerenzanese, continua a frequentare la scuola elementare Papa Giovanni XXIII, dove ho frequentato io, con la mia stessa maestra Sara”.

Un amore verso la sua Gerenzano che l’ha lasciata col cuore spezzato davanti ai danni del maltempo. “Vedere Gerenzano così è stato straziante. Mio padre, con la sua società, si è mobilitato per aiutare a mettere in sicurezza l’edificio anche dove c’è il negozio di Filomania e lo studio medico di gerenazione.”



“Miei nonni abitano nello stesso stabile del negozio di Filomania, la loro casa è stata resa inagibile – racconta – Abbiamo dovuto dire addio a tanti ricordi ed è stato triste. Abbiamo cercato di aiutare, di recuperare qualcosa: io, i miei fratelli e le mie cugine siamo state lì a raccogliere acqua.”



“A sorprendermi, però, è stata la solidarietà di tutti, dei vicini; tutta la comunità si è aiutata a vicenda: tutti abbiamo avuto danni, ma tutti hanno messo da parte il propri problemi per rivolgere un sorriso agli altri. Anche l’amministrazione comunale è stata molto presente, in questo momento difficile non sta lasciando solo nessuno.”

Nel suo futuro, ora, c’è l’accademia di Digital Design di Monza e lo stage nella tipografia Caregnato di Gerenzano, affiancata all’attività di modella dello studio Butterfly. “Nel futuro vorrei usare le abilità da pubblicista che acquisirò per divulgare il messaggio di Non solo moda. È importante dire alle ragazze che la bellezza è solo interiore: non sarà un chilo in più o in meno a rendere brutti.” Per sottolineare l’importanza di questo messaggio, cita il libro Il Piccolo Principe, di Antoine de Saint-Exupéry: “Non si vede bene che con il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”: “Spesso giudichiamo solo guardando la superficie, ma la bellezza è quella che ci portiamo dentro.”

“Sono arrivata qui grazie alla mia famiglia, che mi è sempre accanto, i miei nonni, che sono la colonna portante della mia vita, le mie cugine, Francesca, Martina e Asia, e le mie amiche, che mi hanno aiutata a trovare me stessa. Sono felice di condividere questa avventura con Valentina Giacalone; so che lei per me ci sarà sempre.”

(in foto: il papà di Jessika in attività con la propria ditta e la giovane modella gerenzanese)

