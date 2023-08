x x

SARONNO – Cantieri estivi, da domani riguardano anche via Legnani nel centro di Saronno. “Sarà chiusa per due giorni, domani 17 e il 18 agosto, dalle 8 alle 17, la saronnese via Legnani, nel tratto compreso tra via Vergani e piazza Borella, dove sarà altresì interdetta anche la sosta dei veicoli. L’interruzione viabilistica è dovuta a lavori sulla rete idrica programmati dalla società Alfa”, si legge in una nota dell’Amministrazione civica. Alfa è la società provinciale che da qualche tempo si occupa della rete idrica cittadina.

In centro consistenti lavori di rifacimento stradale da oggi riguadano tutta la zona di via Caduti della liberazione.

(foto archivio: in questi giorni molti i cantieri stradali nella zona centrale di Saronno)

