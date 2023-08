x x

SARONNO – Tutto è pronto in città per ospitare la settimana internazionale della Women’s Softball European Premier Cup, la Coppa Campioni di softball che vedrà arrivare in città circa 2500 persone (fra atleti, tecnici, addetti ai lavori e sostenitori delle squadre) da tutta Europa. La cerimonia di apertura della manifestazione si svolgerà domenica 20 agosto alle 18, con il corteo delle giocatrici delle 10 squadre più forti d’Europa, inclusa l’Inox Team Saronno, che partirà da piazza Volontari del sangue per arrivare a Villa Gianetti di via Roma, dove avverrà la presentazione delle squadre.

Per offrire ai circa 2500 ospiti in arrivo per il torneo, l’Amministrazione comunale ha messo in campo due iniziative: la prima con l’ex municipalizzata Saronno servizi, e prevede una convenzione valida per gli stranieri per accedere alla piscina con un biglietto promozionale (5 euro a persona), la seconda invece ha visto la predisposizione di un programma di promozione per fare conoscere le eccellenze artistiche e culturali della città attraverso quattro visite guidate in lingua inglese (il 22 agosto al Museo della ceramica; il 23 agosto al centro culturale di Casa Morandi e sala Nevera, il 24 agosto nella storica Villa Gianetti; il 25 agosto al Santuario della Beata vergine e nelle chiese principali del centro cittadino.

Le gare della Coppa Campioni si svolgeranno dal 21 al 26 agosto sui diamanti di Saronno (via De Sanctis) e Legnano. Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

18082023