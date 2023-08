x x

SARONNO – “Ma dov’è il cantiere?” Se lo chiedono gli abitanti in via Legnani e dintorni che nei giorni scorsi erano stati avvisati dal Comune, tramite un comunicato sui social istituzionali, che dal 17 al 18 agosto la strada sarebbe rimasta chiusa dal mattino alla sera per lavori relativi alla rete dell’acquedotto, a cura di Alfa srl, la società che da qualche tempo si occupa della rete idrica cittadina. Ma del cantiere non c’è traccia, neppure di mezzi da lavoro, e la strada sia ieri che oggi, almeno sino ad ora, è rimasta regolarmente aperta.

Vicenda che ha suscitato un po’ di confusioni fra i residenti nel quartiere, ed anche fra chi solitamente posteggia in via Legnani, non sapendo se avrebbe potuto parcheggiare anche in questi giorni.

Il cantiere è stato rinviato ai prossimi giorni? Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

Questo il comunicato diffuso dal Comune due giorni fa: “Sarà chiusa per due giorni, domani 17 e il 18 agosto, dalle 8 alle 17, la via Legnani, nel tratto compreso tra via Vergani e piazza Borella, dove sarà altresì interdetta anche la sosta dei veicoli. L’interruzione viabilistica è dovuta a lavori sulla rete idrica programmati dalla società Alfa”.

