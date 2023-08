x x

SARONNO – Prosegue il pre-season del Fbc Saronno neo promosso in Eccellenza: domenica pomeriggio alle 17 la squadra di mister Danilo Tricarico affronta il Sant’Angelo (serie D). Contrariamente a quanto originariamente previsto, la gara era stata programmata a Tribiano; si gioca invece allo stadio “Chiesa” di via Cortese a Sant’Angelo Lodigiano. Per lo staff saronnese l’occasione di rivedere all’opera la squadra, che è stata ampiamente rinnovata e che sta cercando la giusta amalgama in vista del debutto in Coppa Italia.

I prossimi appuntamenti

Da giocare nel pre-season resta poi una sola partita, quella prevista giovedì sera a Cisano Bergamasco contro la Cisanese (Eccellenza). In precedenza i saronnesi hanno disputato le amichevoli con il Como di serie B (persa 11-0) e contro la Varesina di serie D (persa 3-1).

Poi il girone comasco-bresciano per il Fbc Saronno nella Fase a gironi di Coppa Italia d’Eccellenza. Nel girone 9 domenica 27 agosto alle 16 si giocano Arcellasco-Ospitaletto e Fbc Saronno-Orceana; domenica 3 settembre alle 16 Orceana-Arcellasco e Ospitaletto-Fbc Saronno; mercoledì 13 settembre alle 20.30 Fbc Saronno-Arcellasco e Ospitaletto-Orceana. Passa il turno solo la prima classifica.

(foto Andrea Elli: il Fbc Saronno impegnato in amichevole a Como)

19082023