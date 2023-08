x x

BALERNA – Trasferta svizzera positiva in quel di Balerna per la Caronnese di mister Roberto Gatti che giorno dopo giorno viene plasmata dal suo allenatore a dovere in vista dei primi impegni ufficiali.

La cronaca – L’allenamento congiunto del sabato pomeriggio in terra elvetica si è chiuso con un buon 2-2. L’incontro parte subito coi colori caronnesi ed è subito gol al 2’: Lorusso subisce fallo e a seguito di punizione calciata da Zibert tocca a Galletti con una splendida spizzata gonfiare la rete: 0-1. L’avanzata caronnese procede: ancora Lorusso recupera un’altra punizione e Zibert da 30 metri costringe l’estremo difensore svizzero alla respinta in angolo. E’ ancora Zibert ad essere protagonista nel proseguo: il caronnese recupera palla nella trequarti avversaria, salta un uomo, ne salta un secondo con un ottimo tunnel e al tiro dalla distanza calcia alto sopra la traversa. Risponde il Balerna a seguito di una ripartenza (bloccata dal sempre attento Puka) ma il calcio piazzato vola alto sopra il palo più alto difeso da Paloschi. Il primo tempo prosegue con un lancio da 50 metri di Morlandi sui piedi di Provenzano che con un fantastico stop salta l’avversario, entra in area e serve un prezioso assist a Lorusso che sigla lo 0-2: siamo alla mezz’ora. Segue un’azione di rimessa dello stesso Lorusso che subisce un brutto fallo. Nei minuti successivi capitan Corno viene bloccato al limite dell’area: Zibert su punizione impegna la barriera alla deviazione in angolo. Siamo sul finale del primo tempo e c’è ancora una bella combinazione tra Provenzano e Lorusso con quest’ultimo che scarica su Zibert che perde il tempo per il tiro. Il Balerna approfitta di un contropiede ma il tiro avversario si spegne fuori dall’area di porta ben controllata da Paloschi che respinge in tuffo negli ultimi secondi prima della pausa un tiro dalla lunga distanza.

La ripresa si apre con una bella azione guidata da Zoppi che offre un assist a De Carli, non sfruttato a dovere. Mister Gatti realizza diversi cambi e prova diverse soluzioni in campo. Il Balerna va alla ricerca del gol: al 12’ c’è una punizione dal limite ribattuta dall’attenta difesa caronnese: nei minuti successivi Paloschi viene espulso per una palla bloccata in uscita fuori dall’area con l’intento di salvare un contropiede degli svizzeri. E così gli ultimi 25 minuti del match la Caronnese li gioca in dieci. Ne approfitta il Balerna che con un veloce 1-2 beffa la retroguardia rossoblù e va in gol con palla che passa tra le gambe del neo entrato Toniutti: 1-2. Passano pochi minuti e i padroni di casa sfruttano la superiorità numerica per andare sul 2-2. La Caronnese è ancora viva e sul finale sfiora il 2-3 con Fabbrucci che va a tu per tu con il portiere avversario. Alla fine il match si chiude in pareggio.

Dice mister Gatti alla fine della partita: “E’ stata la terza partita di preparazione per la nuova stagione. Il primo tempo è risultato molto nervoso con entrate belle dure da parte dei nostri avversari. Nella ripresa abbiamo fatto 10 cambi: anche i giovani si stavano distrincando bene. Poi il fallo di mano fuori area di Paloschi ha ridisegnato la partita che si è chiusa con un 2.-2 al 92’. Ho visto un buon lavoro da parte della squadra. Procediamo così”.

Balerna-Caronnese 2-2 (0-2)

CARONNESE: Paloschi, Sakho, Galletti, Brugnone, Puka, Zibert, Morlandi, Birolini, Provenzano, Corno, Lo Russo. Entrati nel corso della partita: De Luca, Tognutti, Napoli, Curci, Luoni, Fabbrucci, Bonsi, De Carli, Aloardi, Coratella, Russo. All. Gatti.

Marcatori Caronnese: 2′ pt Galletti; 30′ pt Lorusso.

19082023