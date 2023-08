x x

CERIANO LAGHETTO – Grande curiosità ha suscitato negli ultimi giorni il video postato su TikTok dal vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che parlava delle belle “cascate segrete” che si trovano a 20 minuti dal centro di Milano, nel Parco delle Groane. In tanti gli hanno chiesto come raggiungerle, Cattaneo oggi organizza una gita nella quale farà egli stesso da guida.

“Ieri le acque del torrente Lombra erano ancora più belle: di colore verde smeraldo e con tanti pesci che saltavano proprio sotto la cascata! Visto che in tanti mi state scrivendo chiedendo dove si trovano le “cascate segrete” o che hanno difficoltà ad accedervi, ho in serbo una sorpresa. Oggi sabato 19 agosto,alle 14.30 vi aspetto a Ceriano Laghetto in via Milano all’altezza del civico 8, in zona industriale, e vi accompagnerò personalmente alle cascate. Siete tutti i benvenuti, cerianesi e non! Amanti della natura o semplici curiosi!” L’invito viene da Dante. Che conclude: “Raccomando di portare scarpe comode e costume e scarpine da scoglio per chi si volesse bagnare! Ah dimenticavo, fondamentale portare anche lo spray anti-zanzare”.

(foto: Dante Cattaneo alle cascate)

