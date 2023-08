Silighini porta Saronno al festival di Venezia

SARONNO – Si terrà nell’esclusiva Terrazza Biennale del Lido di Venezia il cocktail evento della Lsg Productions e The Silighini Company, le società di produzione cinematografica americane che fanno capo al regista e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani.

L’appuntamento è per sabato 2 settembre, terzo giorno del Festival del cinema, e sarà l’occasione per presentare i progetti italiani a cui Silighini sta lavorando come “The Fake World” interpretato dall’attrice Fabiola Morabito che ha visto il main set nel territorio dell’alto milanese, “Sobilon” e “Il Console”. Si parlerà anche dei progetti oltre oceano che la Lsg Productions curerà nella parte production management come i nuovi film di James Cameron e Reese Whiterspoon.

Ospiti esclusivi del mondo del cinema e del jet-set sono attesi in laguna per l’evento – Come ormai da diversi anni quartier generale della società di Silighini sarà il Lido dove è stata affittata una palazzina che sarà sede di incontri e meeting. La Saronno film commission, altro ente creato da Silighini con Ivan Brusa, ha realizzato un video di presentazione delle particolarità del territorio saronnese ed è stato già inoltrato agli accreditati del festival al fine di promuovere le bellezze e particolarità della città degli amarretti e coinvolgere le produzioni al fine di valutarla come location. “Da quando con Ivan abbiamo creato la Saronno e Alto milanese Film Commission sono state girate nel territorio 9 pellicole cinematografiche, due famosi spot tra i quai uno in serie e 2 video musicali di artisti affermati. Considerando la natura privata dell’ente è un enorme successo” dichiara il regista.

19082023