SARONNO – La settimana che si è appena conclusa è stata all’insegna dei festeggiamenti e delle celebrazioni di mezz’estate anche alla casa di riposo Focris di via Don Volpi.

L’occasione di poter festeggiare il Ferragosto in modo tradizionale con laboratori di cucina e il pranzo coi parenti, è stata presa al balzo dagli operatori che hanno organizzato in Focris una serie di partecipate attività: biscotti e caffè “rigorosamente della moka” per preparare i dolci, e poi insieme colorare i segnaposto per il rinfresco comunitario cui hanno partecipato ospiti e parenti per oltre 90 coperti.

Un vero momento di condivisione e di apertura alla città che ha conquistato non solo gli ospiti e il personale ma anche i parenti e i familiari contenti di poter tornare a condividere momenti di quotidianità con i propri familiari nel contesto della casa di riposo.

