SARONNO – Caldo infernale oggi anche a Saronno e circondario con la temperature che hanno superato i 36 gradi e nei prossimi giorni a quanto pare non andrà meglio. Ma le temperature da record non hanno fermato la Premier Cup (la coppa dei campioni di softball) che si sta svolgendo proprio da oggi sui campi di Saronno e Legnano. Sono state giocate tutte le partite anche se gli arbitri nel corso del pomeriggio sono stati costretti a disporre ripetuti stop proprio per il grande caldo; interruzioni di una decina di minuti ogni circa mezz’ora per consentire alle giocatrici, ed a loro stessi, di rinfrescarsi per riuscire a portare a termine le gare in programma. E’ successo durante Olympia Haarlem-Rivas Madrid 13.1 delle 13.30 a Saronno, e durante la contemporanea Vienna Wanderers-Tex Town Tiger 7-9 a Legnano, poi durante le gare delle 16.30, a Saronno Bonn Capitals-Les Pharaones 5-2 e a Legnano Joudrs Praga-Wittenbach Phanters 2-1.

Domani dalle 10 le gare proseguono sia a Saronno che a Legnano, ancora con condizioni climatiche “estreme”.

Le previsioni per martedì: temperature in aumento

Come fanno sapere dal servizio meteo di Regione Lombardia “sulla Lombardia previste condizioni di stabilità e caldo intenso, salvo la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale nel pomeriggio su parte di Alpi e Prealpi, specie sui settori orientali. Le temperature sono previste in ulteriore lieve aumento e generalmente comprese tra 36-38 gradi in pianura nei valori massimi, con possibile raggiungimento dei 39-40 gradi localmente sui settori più meridionali. Forte disagio da calore su tutta la pianura e nei fondivalle alpini/prealpini sotto i 600 metri, moderato sin verso i 1000 metri. Zero termico sulle Alpi intorno ai 4800 metri.

(foto Laura Massarenti: a Saronno questo pomeriggio gli arbitri sono stati costretti a fermare ripetutamente le gare della Premier cup per il grande caldo)

21082023