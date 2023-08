x x

SARONNO – Prima l’inaspettato passo falso, poi una convincente vittoria: l’Inox Team Saronno resta in corsa per la finalissima della Premier cup, la coppa dei campioni del softball. Ieri la prima giornata sui campi di Saronno e Legnano, contrassegnata soprattutto dal gran caldo. Che però forse c’entra poco con il “colpo di scena” del mattina: nella gara di apertura a Saronno la vittoria 2-1 delle tedesche Bonn Capitals, vittoria meritata in una gara inaspettamente equilibrata.

Ma che ha costretto l’Inox Team a vincere obbligatoriamente contro le ostice olandesi Tex Town Tigers: è andato tutto bene, anzi strabene. Finale di 7-0 e conclusione per “manifesta” già alla quinta ripresa, in pedana la grande prova di Lexie Handley, in attacco tutte molte efficaci alla battuta, da Fabrizia Marrone a Giulia Loghi, da Sara Brugnoli a tutte le altre. La marcia del Saronno dunque continua.

Il calendario completo

Martedì 22 agosto, round robin. A Saronno alle 10.30 Rivas Madrid-Wittenbach Panthers. alle 13.30 Vienna Wanderers-Bonn Capitals, alle 16.30 Joudrs Praga-Olympia Haarlem, alle 20 Les Pharaons-Inox Team Saronno. A Legnano alle 11 Olympia Haarlem-Chicaboo’s Stabroek, alle 14 Tex Town Tigers-Les Pharaons, alle 17 Chicaboo’s Stabroek-Rivas Madrid.

Mercoledì 23 agosto, round robin. A Saronno alle 10.30 Rivas Madrid-Joudrs Praga, alle 13.30 Wittenbach Panthers-Olympia Haarlem, alle 16.30 Chicaboo’s Stabroek-Joudrs Praga, alle 20 Inox Team Saronno-Vienna Wanderers. A Legnano alle 11 Les Pharaons-Vienna Wanderers, alle 14 Bonn Capitals-Tex Town Tigers.

Giovedì 24 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 ed alle 20; a Legnano alle 11, 14 e alle 17.

Venerdì 25 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 e alle 20; a Legnano alle 14 e 17.

Sabato 26 agosto a Saronno alle 16.30 finale terzo e quarto posto e alle 20 finale primo e secondo posto

21082023