CISLAGO – Si è conclusa anche la seconda settimana del bellissimo progetto estivo “Ci sto? Affare fatica”. “E così vogliamo raccontarvi anche di questo secondo gruppo di ragazze e ragazzi, che in questi giorni si sono messi in gioco e hanno dato un grande esempio di impegno e cura dei beni comuni, di cittadinanza attiva e di grandi risultati, dei quali devono essere orgogliosi – rilevano dal Comune – Pienamente meritato il buono fatica che riceveranno nei prossimi giorni e l’attestato che abbiamo consegnato loro questa mattina​, in biblioteca, dove sono stati accolti tutti i ragazzi che hanno aderito al progetto, concluso con un bellissimo momento di festa”.

Grazie, proseguono dal Comune “a chi li ha affiancati in queste due caldissime settimane, alle educatrici, ai dipendenti comunali che hanno seguito il progetto e organizzato i lavori da svolgere, ai volontari del Servizio civile per aver raccontato la loro esperienza ai più giovani, ai generosi cittadini che hanno portato loro ghiaccioli e caramelle. Bravissimi ragazzi! Grazie per averci aiutato a fronteggiare l’emergenza maltempo di questa mattina”.

