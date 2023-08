x x

CERIANO LAGHETTO – L’ente Parco Groane ha storto il naso prendendo le distanze, “le cascate di Dante non sono nell’aria protetta” ma a poca distanza e forse, pensano in molti, sarebbere il caso di includerle. Comunque sia, le cascate di Ceriano che tanto intetesse stanno suscitando sui social dopo un video del vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, continuano ad essere meta di “pellegrinaggio”. Insomma, c’è tantissimo interesse in tutta la zona e non solo.

Decine, anzi centinaia le persone che si sono già andate ed almeno altrettante quellle che pensano di andarci nel prossimo fine settimana.

(foto: per vedere le cascate di Dante alle porte del Parco Groane in questi giorni c’è la fila)

