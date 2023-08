x x

SARONNO – Scontro stamattina, giovedì 24 agosto, in via Volonterio nei pressi del piccolo parcheggio nel tratto centrale dell’arteria del quartiere Prealpi. L’impatto è avvenuto intorno alle 940 una Fiat Panda che arrivava da via Volta stava svoltando nell’area di sosta quando si è verificato l’impatto con un scooter.

Il conducente dello scooter è finito a terra. Ha riportato diverse ferite e anche contusioni. Era cosciente ma decisamente confuso ed il personale della Croce Rossa di Misinto l’ha portato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso. Il 31enne residente ad Uboldo, è risultato essere senza patente e il mezzo senza assicurazione.

La polizia locale intervenuta sul posto con due pattuglie oltre a fare viabilità ha anche provveduto a raccogliere la testimonianza della conducente, una pensionata residente a Saronno, e a mettere sotto sequestro i due mezzi.

Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco di Saronno che si è fermata a fornire assistenza di ritorno da un altro intervento.

La polizia locale invita chi avesse assistito all’incidente a mettersi in contatto con il comando di piazza Repubblica.

