x x

SARONNO – “E’ ufficiale l’ingaggio di Samuel Sardo, classe 2003, attaccante“: lo comunica il Fbc Saronno, che si sta preparando per il prossimo campionato di Eccellenza, dove è neopromosso.

Cresciuto nel Renate, poi Caronnese e la stagione scorsa Juve Stabia.

Il Saronno ieri sera ha disputato l’ultima gara di pre-season, perdendo 2-1 a Cisano Bergamasco contro i locali della Cisanese, che militano anche loro in Eccellenza. Per il confermato allenatore Danilo Tricarico una formazione molto rinnovata ma con tanti inserimenti di qualità, di giocatori che già hanno militato in Eccellenza ed anche nelle categorie superiori.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(nella grafica, Samuel Sardo si è aggiunto alla rosa del Fbc Saronno che si sta preparando per il ritorno nel campionato di Eccellenza)

25082023