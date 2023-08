x x

TRADATE – Jysk (si pronuncia iusk), la catena di mobili, materassi e accessori per la casa in stile nordico – che qualcuno ha definito “la risposta danese a Ikea” – giovedì 31 agosto inaugura lo store di Tradate ed è alla ricerca di personale da assumere, così come a Gallarate. Nello specifico sono aperte le posizioni di deputy store manager, sales assistant e referente logistico.

L’inaugurazione dello store alle 9.30, al Parco commerciale Centradate, in via della Fornace Cortellezzi 14.

E per dare il benvenuto ai clienti nel mondo dello Scandinavian Sleeping & Living è stata organizzata una vendita straordinaria – valida fino al 6 settembre- con sconti fino al 70% su più di duemila articoli della catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. E per i clienti che si recheranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto un extra sconto del 10%.

Anche il punto vendita Jysk di Tradate è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi Jysk a livello internazionale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile navigare tra i corridoi e orientarsi tra le proposte d’ispirazione scandinava per dare un tocco di “hygge” alla casa.

Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, sul senso di comunità e comodità.

Jysk Italia, che è presente in Lombardia con altri quindici store, ha ottenuto nel periodo dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 87,7 milioni di euro che rappresenta un incremento del 35 per cento sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto dieci nuovi negozi.

Di pari passo con le aperture e i restyling dei negozi si moltiplicano a livello locale le assunzioni.

A Tradate, sedicesimo store italiano e secondo in provincia di Varese, e a Gallarate, sono aperte le posizioni di deputy store manager, sales assistant e referente logistico.

Tutte le posizioni aperte si trovano sul sito al link: lavoro.jysk.it

