Lazzate ha rinnovato il palasport

LAZZATE – “A Lazzate non ci si ferma nemmeno ad agosto”: così il sindaco Andrea Monti in relazione alle opere che sono state eseguite alla palestra del paese, perchè sia pronta per l’inizio della nuova stagione della pallavolo. La struttura sarà infatti la nuova casa delle ragazze del Lazzate volley.

Per le giocatrici lazzatesi, dunque, spazi rinnovati e resi più funzionali per le loro esigenze; per loro l’annata agonistica inizia dunque nel migliore dei modi, grazie all’attenzione dell’Amministrazione civica.

(foto: il sindaco di Lazzate Andrea Monti nel cantiere della palestra scolastica del paese. Le opere sono state effettuate nelle ultime settimane per renderla pienamente fruibile alle ragazze del Lazzate volley)

