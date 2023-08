x x

LIMBIATE – L’Accademia teatrale Fanteatro anche quest’anno, nel periodo compreso tra settembre 2023 e maggio 2024, propone corsi di teatro e recitazione per tutti per scoprire una delle arti più antiche e coinvolgenti: il teatro.

Per l’occasione Fanteatro invita a due giornate a porte aperte (domenica 3 settembre e domenica 10 settembre dalle 15 alle 18 al sottoteatro di via Valsugana) con una lezione di prova gratuita per conoscere il team, la sede, le attività e le offerte formative dell’Accademia. “Non è mai troppo tardi (e nemmeno troppo presto!) per abbracciare il mondo del teatro: grandi e piccini, Fanteatro vi aspetta!” rimarcano i promotori.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Limbiate.

(foto archivio: il teatro di Limbiate in via Valsugana)

