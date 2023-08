x x

SARONNO – “Un grande grazie da parte di tutta la Inox Team Saronno a Mario Salvini, scrittore e giornalista della Gazzetta dello Sport, per aver effettuato il primo lancio questa mattina tra la Inox Team Saronno e le ceche dello Jourds Praga e per aver presentato il suo libro “Il Diamante è per sempre”. Cos’ la società del softball saronnese, l’Inox Team. Ieri Salvini è stato ospite al diamante di via De Sanctis dove in questi giorni si svolgendo la Premier cup, la coppa dei campioni del softball.

Ed in tanti hanno poi partecipato al momento successivo alla partita, quando Salvini si è intrattenuto a parlare di baseball a stelle e strisce e degli italiani che hanno contribuito a farlo grande: “È stato davvero bello aver fatto diventare il nostro campo da gioco un salotto letterario per una mattina” dicono alla Inox Team. Salvini ha presentato il suo nuovo libro dedicato al baseball, “Il diamante è per sempre”.

Salvini ha anche portato decisamente bene, considerando che Saronno ha battuto Praga 8-1 proseguendo la sua marcia verso la finalissima.

(foto; Mario Salvini è stato ospite ieri mattina al diamante saronnese di via De Sanctis, prima e dopo la partita fra Inox Team Saronno e Joudrs Praga)

26082023