x x

UBOLDO – La grandinata notturna che ieri ha sferzato la città di Saronno ha colpito duramente anche il comune di Uboldo. In via Saronnese a causa di una forte perturbazione che ha colpito il territorio alcuni container depositati nel piazzale di una ditta, sono volati, rotolando sulla strada provinciale e danneggiando alcuni pali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saranno con un’autopompa, dalla sede di Busto Gallarate con un’autoscala e dalla sede di Varese con un’autogru. Gli operatori hanno rimosso i container e messo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti.

Il maltempo ha causato altre problematiche su tutta la bassa provincia, decine le richieste per piante pericolanti o cadute e tetti danneggiati.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione