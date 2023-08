x x

LIMBIATE – Il Comune di Limbiate conferisce le benemerenze civiche denominate “Ape d’oro” e “Alfiere della città“. I premi sono concessi a quei cittadini italiani e/o stranieri residenti a Limbiate da almeno 5 anni, che si siano particolarmente distinti nei diversi ambiti: lavorativi, artistici, sociali, associativi e di volontariato attraverso attività pubbliche e private.

Ape d’oro – Il premio rappresenta una civica benemerenza, istituita allo scopo di tributare una pubblica riconoscenza a coloro che hanno contribuito alla crescita civile e sociale della comunità limbiatese, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù e capacità, sia offrendo con disinteressata dedizione il proprio impegno.

La benemerenza civica è conferita ogni anno in occasione della festa patronale ed è assegnata per sezioni a cittadini limbiatesi, anche residenti all’estero, o enti che si siano resi benemeriti segnalandosi nel campo del lavoro, dell’impresa e dell’economia, in quello dell’arte e della cultura, in quello della solidarietà e del volontariato.

Le categorie previste sono:

Arte e Cultura

Lavoro, economia e impresa

Solidarietà e volontariato

Premio speciale Ape d’oro

Premio Alfiere della Città per i cittadini non ancora maggiorenni

Premio speciale “Alla Memoria”

(foto: il Municipio di Limbiate)

