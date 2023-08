Maltempo, grandinata notturna a Saronno

x x

SARONNO – Ancora grandine a Saronno e circondario. Poco dopo mezzanotte acqua e qualche chicco, il fenomeno più consistente – nella nottata fra sabato e domenica – si è verificato attorno alle 00.40 quando per qualche minuto chicchi grossi anche come noci hanno iniziato a cadere in diverse zone della città, dalla periferia sud al centro alle zone nord come al Prealpi e Cassina Ferrara. Un fenomeno violento ma per fortuna di breve durata, qualche minuto soltanto. Su tetti e balconi, così come nei giardini, ben evidente è apparso il manto bianco della grandine, da quantificare eventuali danni materiali.

La grandinata di questa notte ha colpito anche i comuni della vicina Brianza, come Cogliate.

I problemi maggiori, probabilmente, per chi dopo le grandinate del 21 e 24 luglio non ha ancora avuto la possibilità di sistemare il tetto di casa e magari si trova ancora soltanto protetto di teloni provvisori.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

27082023