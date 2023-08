Acqua a catinelle su Saronno e dintorni: forti temporali fra sera e notte di domenica

x x

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Stavolta niente grandine ma fra sera e notte di domenica tanta acqua su Saronno e circondario, e sopratutto sulla zona est e sud saronnese, interessando anche le vicine Cogliate e Ceriano Laghetto con pioggia a tratti molto intensa. A Saronno stavolta i sottopassi di via Milano e via I maggio hanno “tenuto”, spesso se c’è maltempo si allagano, in questo caso sono rimasti transitabili. Ma la pioggia unita al vento forte hanno di nuovo fatto cadere rametti e tantissime foglie su strade e marciapiedi, anche dove erano stati appena ripuliti dagli addetti della nettezza urbana. Insomma, si dovrà ridare tutto da capo.

Pioggia a tratti fortissima anche a Ceriano Laghetto dove dalle 20.30 si giocava la partita di Coppa Italia Promozione fra Asd Ceriano ed Esperia Lomazzo: si è comunque riusciti a giocare, hanno vinto gli ospiti 1-0.

(video: pioggia intensa allo stadio di Ceriano Laghetto)

28082023