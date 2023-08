Maltempo, vie-fiume nel Retrostazione di Saronno

x x

SARONNO – Resta ancora molta acqua anche se di ore ne sono passate parecchie degli acquazzoni della mattinata di oggi (a cui immagini e video si riferiscono): il riferimento va alla zona del Retrostazione di Saronno, dove come già altre volte nel recente passato, le strade si sono quasi trasformate in fiumi, con grossi accumuli di acqua, tanto che le auto facevano fatica a passare.

E’ successo soprattutto prima e dopo i dossi di via Ferrari, è accaduto nella limitrofa via Legnanino ed in via Lanino dove si è formata una gigantesca pozzanghera. Il tutto nei pressi anche del sottopasso di via I maggio anche anche stamane, non è assolutamente una novità, si è ancora allagato, costringendo ad una temporanea chiusura di quella direttrice fra centro e periferia. Molta acqua anche in via Luini sul retro della stazione ferroviaria di “Saronno centro”.

In città la pioggia della mattinata ha provocato tanti problemi.

