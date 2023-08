x x

GERENZANO – Venerdì 15 settembre alle 20, la coop sociale il Granello organizzerà una cena con delitto al Parco degli Aironi.

Per la cena sarà possibile scegliere tra due differenti menù; il menù A prevede un bis di primi: risotto allo zafferano e trifolato di funghi e pasta cacio e pepe. Come secondo una tagliata di manzo agli aromi con di contorno pommes parisienne alla paprika dolce, e come dessert una selezione di dolci al carrello.

Il menù B, invece prevedrà risotto allo zafferano e trifolato di funghi e pasta vegetariana, come secondo un filetto di orata in crosta di patate e di contorno: pommes parisienne alla paprika dolce. Come per il menù sopracitato, come dessert ci sarà un assortimento di dolci al carrello. Ambedue i menù saranno compresi di vino della casa, acqua e caffè.

Il costo del menù sarà di 30 euro a persona, per prenotazione: 342.3837710 (fino ad esaurimento posti).

