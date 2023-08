x x

NOVARA – Oggi pomeriggio è stata proprio una bella amichevole, di prestigio, quella disputata dalla Caronnese (Eccellenza) di mister Roberto Gatti sul nuovissimo sintetico dello stadio Silvio Piola di Novara contro la squadra locale (serie C). I rossoblù hanno ben dimostrato il loro carattere e la loro voglia di fare. Il match si è chiuso sul 3-0 per i padroni di casa ma, al di là del risultato, l’obiettivo era quello di confrontarsi con una squadra di alto livello e valutare la performance in campo e la Caronnese ha ben superato l’esame.

La cronaca – Nel corso del primo tempo il Novara passa in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Catania: siamo al 17’. I caronnesi subiscono il colpo nei minuti successivi e infatti arriva il 2-0 del Novara tre minuti dopo: la rete questa volta porta la firma di Saidi, che insacca dopo che Rossetti, a seguito di corner, colpisce il palo. Gli uomini di Gatti non demordono e si rimettono in pista riprendendo gli spazi con ottimi fraseggi e sfiorando il goal in un paio di circostanze. Siamo alla ripresa: i cambi portano comunque freschezza e per 45 minuti la Caronnese riesce a tenere il campo dignitosamente subendo solo nel finale il 3-0 definitivo, complice un colpo di testa su calcio d’angolo ad opera di Bertoncini.

Novara-Caronnese 3-0

Novara (4-3-3): Boscolo Palo (1’st Desjardins); Boccia (1’st Caradonna), Bonaccorsi (37’pt Bertoncini), Scaringi (18’st Khailoti), Saidi (1’st Migliardi, 31’st Urso); Speranza (28’st Bagatti), Di Munno (18’st Ranieri), Gerbino (1’st Prinelli); Donadio (18’st Gerardini), Rossetti (18’st Scappini), Catania (1’st Valenti). All. Buzzegoli.

Caronnese: Paloschi, Sakho, Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Diatta, Zibert, Provenzano, Corno, Lorusso. Subentrati: Quintiero, Toniutti, Bigioni, Cerreto, Mariani, Curci, Birolini, Bonsi, Zoppi, Fabbrucci, Brugnone. All. Gatti.

Reti: 17’ pt Catania (rig), 20’ pt Saidi; 45’ st Bertoncini.

31082023