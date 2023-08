x x

SARONNO – Si riaccende la stagione delle fiere e dei mercatini e l’Associazione 33&45 inonderà di musica e gazebo il centro di Saronno per l’ottava edizione dell’evento ‘vinilico’ consolidato da anni in zona: ‘Saronno in Vinile’, questa domenica, 3 settembre, dalle 10 alle 18.

Circa 15 tra cultori, collezionisti e affezionati dei microsolchi saranno lieti di proporre al pubblico tonnellate di supporti audio, dischi e materiale fonografico, cd e dvd, libri, merchandise, rarità e memorabilia, all’aperto, ad accesso libero lungo tutto il corso Italia.

In caso di maltempo, l’evento si sposterà sotto i portici di Piazza De Gasperi. L’evento è patrocinato dalla Città di Saronno: seguite gli aggiornamenti attraverso le pagine Facebook e Instagram.

La formula di questa festa della musica non cambia, ma aumenterà il materiale presentato al fine di soddisfare ogni palato, dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari, con un occhio particolare per i giovanissimi che stanno abbracciando questa passione.

Trovandoci in centro città, bar e aree ristoro saranno presenti e limitrofe al luogo di svolgimento. Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.

(foto archivio)

