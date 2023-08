x x

SARONNO – E’ forse l’immagine più emblematica del maltempo che quest’estate ha flagellato il saronnese e la città di Saronno. Esattamente un mesa nella notte tra il 30 e il 31 luglio c’è stata tempesta di acqua e vento che ha letteralmente spazzato via il viale alberato tra piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e via Primo Maggio.

L’intensa tempesta ha letteralmente strappato le piante che correvano lungo il lato della piazza cambiando completamente il volto di quello scorcio di Saronno. Tantissimi i saronnesi che rientrati dalle vacanze sono rimasti senza parole nel vedere i danni provocati dal maltempo. A raccontare la violenza del temporale, ma anche la grandiosità della piante abbattute, si vedono ancora i danni alle ringhiere storiche e all’orologio ancora sdraiato a terra sul marciapiede circondato da nastro bianco e rosso per motivi di sicurezza.

Nelle ore successive la tempesta tronchi e rami sono stati rimossi dalla sede stradale per poter riaprire via Primo Maggio e quindi tagliate ed eliminate anche dalla piazza. A vedere di persona i danni davanti al monumento dove Saronno celebra il 4 novembre anche il vice presidente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo presente in città con alcuni esponenti della giunta lombarda.

