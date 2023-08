x x

TRADATE – Come da tradizione con l’inizio del mese di settembre ritorna un appuntamento storico della vita cittadina di Tradate: la Mostra agticolo zootecnica.

Nell’abituale cornice delle vie adiacenti il campo sportivo comunale di via Roma, sabato 9 e domenica 10 settembre si terrà infatti la 36′ edizione dell’evento fieristico organizzato dall’Amministrazione comunale di Tradate con il supporto del Consiglio regionale della Lombardia e in collaborazione con l’Associazione allevatori, gli imprenditori agricoli locali e le associazioni del territorio – in particolar modo la Pro loco cittadina.

Si tratta di una inizaitiva che fa ormai parte della tradizione di Tradate e che abitualmente richiama tantissimi visitatori anche da tutto il circondario.

(foto archivio: una fiera zootecnica nella zona)

31082023