SARONNO/SARONNOESE – Memorabilia, 33 e 45 giri, un’occasione da non perdere per tutti i collezionisti del genere, arriva questa domenica, nella città degli amaretti, la Fieradeldisco per le vie del centro storico.

Venerdì 1 e sabato 2 settembre

SARONNO – Dalle 19.30 alle 23.30, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20 (in foto), prima edizione del festival di corti d’animazione “Animatica” organizzato dall’associazione il Tassello con il contributo dell’amministrazione comunale. Informazioni dettagliate al sito www.comune.saronno.va.it.

Sabato 2 settembre

SOLARO – Prosegue fino a lunedì 4 settembre la festa della Madonna Assunta in cielo organizzata dall’associazione “Il Cortile” con un ricco programma scaricabile al sito www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, con ritrovo al monumento scout del parco Lura, torna #ridiconme: incontri di Yoga della risata con Tiziana Azzani. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected].

ROVELLO PORRO – Dalle 21, nella location del cortile del centro civico in piazza Porro, spettacolo “Il gusto di vivere. Omaggio a Frida Kahlo e alla sua vitalità”. La manifestazione si inserisce nella rassegna Estate Rovellese, informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

TURATE – Alle 21, all’oratorio san Luigi di via Tinelli 10, musica live con Mondo Cremonini Tribute band in occasione della “Festa della gioventù 2023”. Info al sito www.parrocchiaturate.it.

Domenica 3 settembre

SARONNO – Dalle 10 alle 18, nelle vie del centro storica, torna “Saronno in vinile” organizzata dall’associazione 33&45. Una mostra-mercato dedicata al vinile con dischi, libri, memorabilia e molto altro. Info al sito internet www.fieradeldisco.com.

SARONNO – Dalle 14.30, alla sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario 2, “Grande torneo di scacchi promosso da Scacchisaronno e CRA FNM suddiviso in tre categorie: juniores, adulti, ipo-non vedenti. Iscrizioni al numero 3711179430.

MILANO – Dalle 15, visite guidate per bambini al castello Sforzesco, il percorso propone una visita per conoscerlo in modo divertente e affascinante, attraverso personaggi realmente esistiti. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.milanoguida.com.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Prosegue, nella cornice storica di villa Arconati, la mostra fotografica di Marco D’Anna “Oltrereale – La realtà immaginata. Frammenti di memoria infinitamente mutabili”. Informazioni e prevendite al sito internet www.villaarconati-far.it.

SARONNO – Alle 21.30, all’arena di casa Morandi in viale Santuario 2, proiezione del film “I Peggiori giorni” per la regia di Massimiliano Bruno. L’evento si inserisce nella rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”. Informazioni al sito internet www.cinemasaronno.it.

