SARONNO – L’impegno dei vigili del fuoco che sono intervenuti subito dopo la grandinata del weekend ha permesso non solo una prima messa in sicurezza ma anche di scoprire i seri danni provocati alla struttura.

Tra gli edifici pubblici danneggiati dal maltempo che negli ultimi due mesi ha flagellato la città c’è anche il liceo Gb Grassi che ha sede in via Croce nel quartiere Santuario quello che ospita il polo scolastico saronnese dove la grandine, la pioggia e il maltempo si sono scagliati con particolare violenza. Ultimo episodio la grandinata notturna di domenica 27 agosto che come le precedenti del 21 e 24 luglio ha provocato danni nell’intera città.

In questi giorni gli studenti alle prese con gli esami per i debiti ma anche chi si è recato in segreteria ha avuto modo di vedere le zone interdette proprio per le conseguenze dei danni e per la tanta acqua entrata nell’edificio. Nei prossimi giorni la scuola si occuperà di capire esattamente i danni, i tempi di recupero e quindi le eventuali ricadute sull’attività didattica.

