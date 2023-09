Limbiate, borse di studio per studenti universitari

x x

LIMBIATE – Anche per il 2023 è rinnovato il bando per 11 borse di studio dedicate a studenti universitari del triennio e del biennio. Più precisamente, saranno stanziati 3.000 euro per ciascuna borsa di studio dedicate agli studenti del triennio (per un totale di 8 borse, 4 per discipline umanistiche e 4 per discipline scientifiche), mentre ammonterà a 3.500 euro il valore della borsa di studio destinata agli studenti del biennio o del ciclo unico al 4′ o 5′ anno dei corsi di laurea (per un totale di 3, valide sia per il campo umanistico che quello scientifico). Lo fa sapere l’Amministrazione civica limbiatese.

Il bando, che si inserisce nel “Progetto Diventerò“, è promosso dalla Fondazione Bracco in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Limbiate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Solaro. È possibile reperire tutte le informazioni nel manifesto in allegato. Le domande andranno presentate presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Limbiate entro e non oltre il 30 settembre.

