CARONNO PERTUSELLA Debutto in casa per la Caronnese che, per la gara 2 di Coppa Italia, ospita la squadra bergamasca della Vertovese. Mister Gatti, squalificato, si gode la partita dalla tribuna.

Primi minuti a vantaggio della Caronnese che pressa molto in area ospite. Ci prova subito Corno, al 10’, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Corner battuto da Zibert che finisce sulla testa di Lorusso, ma la palla finisce fuori. Ancora Lorusso protagonista al 12’, ma non riesce a centrare la porta. Anche Morlandi tenta con un tiro che finisce a lato. Il risultato cambia al 32’: errore di Morlandi a centrocampo che favorisce Cariello, il quale viene atterrato in area da Quintiero. Calcio di rigore battuto dallo stesso attaccante che finisce alle spalle del portiere. Il pareggio dei rossoblù non tarda ad arrivare: al 40’ assist di Napoli per Lorusso che insacca per l’1 a 1.

Inizia il secondo tempo in modo equilibrato. I rossoblù si fanno vedere al 12’ con un tiro cross di Provenzano. Gli ospiti, invece, si affidano in avanti a Cariello, ma il neo arrivato Quintiero dice di no. Azione clamorosa al 20’: Zoppi parte da centrocampo, supera Gherardi in uscita ma non riesce a inquadrare la porta. Il vantaggio rossoblù arriva al 22’: capitan Corno serve Lorusso, autore di una grande prestazione, che sigla così la sua doppietta personale. Ancora l’attaccante al 28’ tenta di sorprendere Gherardi, ma la palla va fuori.

“La squadra ha reagito bene – commenta mister Gatti – abbiamo preso un goal su rigore. Veramente tanto caldo, ma il risultato è stato positivo. Qualche ingenuità c’è stata, ma a livello difensivo ci siamo comportati bene”.

CARONNESE – VERTOVESE 2-1 (1-1)

CARONNESE: Quintiero, Cerreto (43’s.t. Brugnone), Napoli (16’s.t. Curci), Morlandi (1’ s.t. Zoppi), Galletti, Puka, Birolini (1’s.t. Diatta), Zibert, Provenzano (16’s.t. Fabbrucci), Corno, Lorusso. A disp. Toniutti, Sakho, Mariani, Bonsi, Brugnone. All. Napolitano.

VERTOVESE: Gherardi, Zenoni, Cortinovis, Zanga (31’s.t. Manenti) Ornaghi (12’s.t. Gambarini), Palamini, Rudelli (16’s.t. Seck), Di Lauri, Messedaglia (16’s.t. Maggioni), Cariello (35’s.t. Quaglia), Granillo. A disp. Trota, Gambarini, Biava, Morosini, Suardi. All. Bolis.

ARBITRO: Alia di Milano (Russo di Milano e Chairiello di Legnano).

Marcatori: p.t. 32’ Cariello (V), 41’ Lorusso (C); s.t. 22’ Lorusso (C).

NOTE – Giornata molto calda, spettatori 150 circa. Ammoniti: Ornaghi, Di Lauri, Zenoni (V); Quintiero, Zibert (C). Angoli 5 a 4 per la Caronnese. Recupero: 0’+6’.

