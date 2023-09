x x

Diverse squadre della promozione si sono affrontate nella giornata di oggi.

Amici dello Sport – Salus Turate 1-1

Pareggio con un gol di Bogni per il match tra Amici dello sport e Salus Turate. Il prossimo turno per la squadra comasca sarà mercoledì 13 settembre con l’incontro in casa contro il Valle Olona alle 20,30.

Aurora Cmc Uboldese – Calcio Canegrate 1-2

Sconfitta casalinga per l’Aurora Cmc Uboldese contron il Calcio Canegrate. Contro la doppietta di Paoluzzi non basta il gol si Dell’Aera per gli uboldesi. Il team dell’Aurora aveva pareggiato domenica scorsa in trasferta contro l’Accademia Bmw.

Esperia Lomazzo -Universal Solaro 2-2

L’Esperia Lomazzo reduce dalla vittoria contro il Ceriano Laghetto domenica scorsa per uno a zero con gol di Costanzo la squadra comasca non riesce ad andare oltre il pareggio con l’Universal Solaro. I padroni di casa fanno in gol con Costanzo ma non subiscono due reti dai giallorossi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione