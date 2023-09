x x

MOZZATE – Via al Palio di Mozzate: il primo atto l’altra sera con la sfilata nelle vie del paese. Davanti a tutti il gonfalone del Palio restituito dal Rione Mornera vincitore della scorsa edizione e che l’ha custodito per tutto l’anno nella propria sede. A seguire le autorità: il sindaco Clemente Ciccozzi, il maresciallo dei carabinieri Roberto Solazzo, il Civico Marco Vandi, il maggiorente Walter Panzeri, il presidente di Giuria, Gianni Del Vecchio e tutto il collegio giudicante.

Alla cerimonia di apertura la messa celebrata all’aperto, ed è stato anche acceso il bracere, per dare avvio all’edizione 2023 del palio mozzatese. Si tratta della ventunesima edizione di questo evento.

I prossimi appuntamenti

Lunedì 4 settembre in parrocchia alle 20.45 è prevista la messa solenne; martedì 5 settembre alle 21 i giochi in zona San Martino; mercoledì 6 alle 21 altri giochi al parco Guffanti; giovedì 7 alle 21 gioco medievale sul piazza delle scuole; venerdì 8 settembre le premiazioni dei vari giochi; sabato 9 cena alle 19 in oratoro ed alle 21 la gara al palo della cuccagna ed a seguire l’assegnazione del palio 2023; epilogo definitivo lunedì 11 settembre alle 20.45 con la processione nelle vie di Mozzate.

A contendersi il palio quattro rioni: Bozzente, La Torre, Mornera, e Solaro.

(foto: un momento della sfilata di apertura del Palio)

03092023