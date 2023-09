x x

TRADATE – Sabato e domenica prossime a Tradate la 36 edizione della Mostra agricolo zootenica promossa dall’Amministrazione comunale di Tradate con il supporto del Consiglio Regionale della Lombardia e in collaborazione con l’Associazione allevatori, degli omprenditori agricoli locali e delle associazioni del territorio, in particolar modo la Pro loco cittadina.

Il programma

Sabato 9 settembre

Alle 12 apertura banco gastronomico.

Alle 14.30 ritrovo con calessi, carrozze e macchine agricole in piazza Mazzini (di fronte al palazzo comunale).

Alle 15 inizio sfilata verso la Fiera.

Alle 15.30 taglio del nastro e apertura della 36′ mostra, in via Roma, in prossimità dell’ingresso da via Trento e Trieste.

Alle 17 lezioni di coniglicoltura.

Alle 20.30 spettacoli equestri: alta scuola in chiave moderna, volteggio, lavoro in libertà.

Domenica 10 settembre

Alle 08.30 riapertura della mostra e lezioni di coniglicoltura pratica.

Dalle 9.30 laboratori didattici per bambini.

Dalle 10 battesimo della sella e laboratori con animali; cavalli in movimento e gimkane equestri non competitive.

Alle 12 banco gastronomico con piatti della tradizione lombarda.

Dalle 15 spettacoli equestri e laboratori per bambini.

Alle 19 chiusura della mostra.

Durante tutta la manifestazione si potrà visitare la fattoria didattica e l’esposizione di animali da cortile e avicoli ornamentali e il mercato delle eccellenze lombarde, macchinari, attrezzature e prodotti a chilometro zero e mostra di trattori d’epoca.

(foto archivio)

05092023