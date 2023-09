ARESE – Un selfie con la “coppa dalle grandi orecchie”? La Coppa ufficiale della Champions league di calcio si trova oggi ad Arese, “ospite” sino a stasera nell’area di Sky tv al piano terra.

“La Coppa ufficiale è qui, vieni a farti un selfie. E’ la coppa ufficiale della Uefa Champions League e si trova nell’area Sky al piano terra – riepilogano i responsabili de ilCentro, la struttura commerciale di via Luraghi – Vieni a trovarci potrai farti un selfie per immortale il momento”. In tanti ne hanno già approfittando scattando una fotografia dell’ambita coppa.

(foto: ilCentro, il grande spazio commerciale che si trova alla periferia di Arese e nelle vicinanze di Caronno Pertusella)

