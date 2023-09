GERENZANO – Il Risiko Club del parco degli Aironi è pronto per una nuova stagione: l’associazione gerenzanese dedicata agli appassionati del settore torna in campo con un appuntamento previsto per domani.

Domenica 3 settembre, infatti, si terrà a Casciago un evento che l’associazione gerenzanese ha organizzato con l’amministrazione comunale, nella figura dell’assessore allo Sport e ai Giovani, del posto; si tratta del primo impegno della nuova stagione per gli appassionati di Risiko, che avrà luogo nello scenario di Villa Valerio.

Un torneo che garantisce a tutti i partecipanti un minimo di tre partite, per poi passare alle semifinali e finali, da cui saranno noti i nomi dei vincitori dei verranno premiati. L’evento è aperto a tutti, anche ai neofiti del gioco, che potranno cimentarsi in challenge a tempo, utili a non rendere eccessivamente lunghe le partite.

Non mancheranno punti ristoro e commercianti del settore.

Il secondo appuntamento è, invece, previsto per domenica 10 settembre a Rescaldina, per la terza tappa del campionato lombardo di Risiko.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione