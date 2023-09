SARONNO – Il Fbc Saronno Calcio 1910 organizza la Festa dello sport saronnese, in occasione della presentazione delle squadre per la stagione calcistica che sta per iniziare.

L’evento si tiene dalle 18.30 di lunedì 11 settembre, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro. Saranno presenti tutti gli atleti, dai piccoli amici alla prima squadra del club calciatico cittadino. Alla manifestazione interverranno le rappresentative della Inox Team Saronno Softball, vincitrice la scorsa settimana della seconda Coppa Italia consecutiva, e recente vice campione d’Europa, e della società Osa Saronno di atletica, che prepara atleti a livello nazionale ed internazionale.

La serata avrà un presentatore di eccezione, Germano Lanzoni speaker Ac Milan alias “il milanese imbruttito”. “Vi aspettiamo numerosi per questa grande occasione in cui si abbracciano più sport della nostra città e per augurare a tutti gli atleti una stagione ricca di soddisfazioni, ma soprattutto crescere insieme come persone con sani valori” rimarcano dasl Fbc Saronno.

06092023