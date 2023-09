ROVELLO PORRO – A Rovello Porro, promossa dal grueppo “R-estate positivi”, torna l’Otuberfest: l’evento si terrà nell’area feste di via Luini venerdì 29 e sabato 30 settembre e poi domenica 1 ottobre; giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 ottobre prossimi.

Ci saranno diverse varietà di birra alla spina tedesca, si potrà cenare con le specialità bavaresi, a disposizione un tendone coperto da 1000 metri quadrati con oltre 750 posti a sedere. Previsto l’ingresso gratuito, la possibilità di prenotare il tavolo (ma non è obbligatorio) e funzionerà una paninoteca serale dopo le 21.30; per il resto la cucina sarà aperta dalle 19 (domenica 1 ottobre dalle 12 per il pranzo).

(foto archivio: anche Rovello Porro si prepara alla sua festa della birra)

