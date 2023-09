SOLARO – Prosegue sabato 9 settembre la rassegna sui viaggi in Vespa con la presentazione del libero di Lorenzo Franchini “Le infinite strade della vespa”. Ospitato dalle sale del Polo di Comunità Regina Elena, l’incontro con l’autore sarà moderato da Tiziano Ruspi, con gli interventi della Sindaca di Solaro Nilde Moretti e di Mauro Calcinotto, protagonista insieme con Carlo Pizzi e Tullio Ponti del viaggio Solaro-Nordkapp poi ricostruito nel diario presentato in Primavera sempre negli spazi della biblioteca solarese. Franchini racconterà anche il suo viaggio da Buenos Aires alla Terra del fuoco del 2005 con la proiezione di alcuni interessanti filmati.

Lo stesso autore definisce il volume un “piccolo saggio” per raccontare una passione che passa di padre in figlio e che porta lontano, alla fine del mondo o all’inizio della propria storia, per cercare in definitiva una risposta all’annosa domanda: viaggiatori in Vespa si nasce o si diventa? Rivolgendosi non solo ai colleghi, ma anche chi vespista non è, l’autore racconta aneddoti legati alla nascita dello scooter e degli artisti, scrittori o pittori, che ne sono stati ispirati, intrecciando la narrazione ai suoi ricordi di gioventù e alla storia della sua famiglia, nel solco di una passione che si è tramandata, appunto, di padre in figlio. Appuntamento sabato 9 settembre alle 16 al Polo di comunità.

Dice la sindaca di Solaro, Nilde Moretti: “Abbiamo iniziato a conoscere il mondo di Vespe e vespisti grazie ai solaresi che hanno raggiunto Capo Nord partendo da Solaro. Ce ne siamo appassionati sentendo i loro racconti e leggendo il libro del concittadino Mauro Calcinotto. Ora approfondiamo il tema con l’esposizione di Lorenzo Franchini che piacevolmente ospitiamo nel nostro polo culturale, come offerta di svago e informazione per tutta la cittadinanza che è naturalmente invitata a partecipare”.

(foto archivio)

