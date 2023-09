SARONNO – Un saronnese in finale alla German Open Championship: Marco Pisciotta, insieme alla partner bresciana Silvia Mutti, ha scalato la vetta della competizione di ballo con la maglia della scuola Belometti World Dance, con sede nella provincia di Brescia.

Marco Pisciotta e Silvia Mutti sono entrambi ballerini di classe A, nella competizione che si è tenuta a Stoccarda dal 10 al 12 agosto, nonché una delle competizioni più importanti a livello mondiale, la German Open Championship, per gli atleti di danza standard senior 2 classe A.

Ad aver gareggiato nelle discipline di valzer lento, tango, viennese, slowfox e quickstep, la coppia si è piazzata tra le prime sei che andranno in finale, nonché l’unica italiana. Il quinto posto, ottenuto sfidando le altre 37 coppie concorrenti, è il frutto del duro lavoro di due anni di percorso: tre o quattro giorni alla settimana di allenamenti insieme, non mancano anche gli allenamenti in singolo con i rispettivi maestri.

La danza è per Marco Pisciotta non solo passione ma anche lavoro: è maestro di professionista di ballo per liscio, salsa e danze standard nella scuola Freedom di Cermenate.

(foto: dalla pagina facebook di Marco Pisciotta)

07092023