VARESE – Visite guidate allo storico Birrifici Poretti appena fuori Varese, che è anche un edificio di particolare pregio architettonico. “Ogni mercoledì e sabato organizziamo visite guidate al nostro birrificio – fanno sapere dalla Poretti . La durata della visita è di circa un’ora e mezza e il ritrovo è al negozio del Birrificio. Il costo del biglietto singolo è di 10 euro. Per le visite dedicate alle scuole (solo studenti maggiorenni) è previsto un biglietto ridotto, pari a 5 euro. Per le visite singole, è previsto l’ingresso gratuito per i bambini da 0 a 9 anni, le persone con disabilità e i loro accompagnatori”.

Le tappe del tour

La visita inizia dalla bellissima Sala cottura, cuore pulsante della produzione e dell’intero birrificio, per proseguire nel meraviglioso parco in cui si trova Villa Magnani, splendida dimora liberty di Angelo Magnani, nipote del fondatore. “Durante la visita avrai l’occasione di degustare le nostre birre, che troverai in tutto il loro assortimento nel negozio del birrificio, ultima tappa del tour” precisano alla Poretti, che si trova in via Olona 103 a Induno Olona.

07092023