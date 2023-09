COGLIATE – Il Corpo musicale Verdi di Cogliate, con il patrocinio del Comune di Cogliate, oggi venerdì 8 settembre alle 21 in piazza Giovanni XXIII presenta il concerto per la festa patronale, con la direzione del maestro Gian Carlo Ghinzani. Saranno proposti brani di Giuseppe Verdi, Henry Mancini, Alan Silvetri, John Williams e tanti altri.

Nell’occasione verrà anche consegnata la benemerenza “Gelso d’oro 2023”. L’iniziativa è promossa con l’Amministrazione civica cogliatese; per tutti i cittadini si tratta di una occasione per godersi della buona musica e per stare insieme in questo finale di estate con temperature serali che sono ancora decisamente gradevoli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente concerto in una piazza a Cogliate)

08092023