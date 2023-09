SARONNO/SARONNESE – Tanti e variegati gli eventi di questo fine settimana, dalla presentazione a Solaro del volume “Le infinite strade della Vespa” per gli appassionati e non del celebre e iconico scooter, alla mostra “Schiavi di Hitler” che si inaugura domani a villa Gianetti a Saronno.

Venerdì 8 settembre

MONZA – Fino al 5 novembre, all’Orangerie di villa Reale , sarà possibile visitare la mostra “Banksy paiting walls”. Informazioni al sito internet www.reggiadimonza.it.

Sabato 9 settembre

SARONNO – Inaugurazione alle 11, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, della mostra “Schiavi di Hiltler. L’altra Resistenza, racconti, disegni, documenti dei deportati e internati italiani 1943-1945”. Info all’email [email protected].

LIMBIATE – Dalle 14 alle 18, in piazza Tobagi, l’unione sportiva Kennedy con il patrocinio del comune e la collaborazione di Magic Park organizza un open day alla scoperta della pallavolo e della pallacanestro. Si replica sabato 10 settembre dalle 9 alle 13, informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

CARONNO PERTUSELLA – Dalle 15.30 torna al centro giovanile familiare di via sant’Alessandro la “Festa dei popoli” giunta alla sua sesta edizione. Programma dettagliato al sito www.comune.caronnopertusella.va.it.

SOLARO – Alle 16, nella location del Polo di comunità Regina Elena di piazza Cadorna, presentazione del libro “Le infinite strade della Vespa” con il suo autore Lorenzo Franchini. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Inaugurazione alle 18, alla sala Nevera di Casa Morandi di viale Santuario 2, della mostra “Il volto della bellezza, l’anima nascosta” con le opere di Gino Sandri. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

CISLAGO – Dalle 18.30 e per due giorni, torna la “Festa della Massina 2023” con giochi, musica, animazione e molto altro. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.cislago.va.it.

MISINTO – Partenza dalle 19.30 dall’anfiteatro “Parco Groane” in via della Pusterla per la 1° edizione di “Groane Night Run”, evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti nel pieno rispetto del codice della strada. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto a Croce Rossa Italiana comitato delle Alte Groane, informazioni dettagliate al sito internet www.comune.misinto.mb.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, nel cortile del centro civico di piazza Porro 19, concerto con i Pink Tonic (Pink Floyd Tribute Band). In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata, per informazioni www.comune.rovelloporro.co.it.

Domenica 10 settembre

MISINTO – Dalle 8, all’oratorio Domenico Savio, “6° The day in memory of Fily” torneo benefico di calcio cat. 2014/2015 a 6 squadre organizzato da C.S.D.S. Calcio Misinto. L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza a favore dell’associazione “Insieme per Fily Onlus”. Informazioni al sito www.comune.misinto.mb.it.

MILANO – Dalle 14.30 MilanoGuida propone una visita guidata alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi in piazza Buonarroti. Informazioni dettagliate al sito internet www.milanoguida.com.

SARONNO – Dalle 15 alle 18.30, per le vie del centro storico, Sport al centro: aree attrezzate e campi da gioco, esibizioni e stand informativi delle associazioni sportive dilettantistiche. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

BELLANO – Nella cornice di Spazio Circolo, in via Alessandro Manzoni 50, ArchiViVitali in collaborazione con il fondo ambiente italiano presenta la mostra “Volti, la pittura italiana di ritratto nel XX secolo” a cura di Luca Beatrice e ideata da Velasco Vitali. La mostra rimarrà aperta fino al 12 novembre, per informazioni e orari si può consultare il sito internet www.archivivitali.org/2023/06/30/volti-la-pittura-italiana-di-ritratto-nel-xx-secolo/.

